Выборы на Ямале завершатся вечером 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На избирательном участке №624 в Новом Уренгое, где проходят выборы в заксобрание ЯНАО, члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии КПРФ распугивают избирателей. Инцидент заснял на видео один из очевидцев, кадры оказались в распоряжении URA.RU.

На записи видно, как некий мужчина пытается приблизиться к избирательнице, нарушая социальную дистанцию. Женщина пугается и пытается остановить его. «Отойдите от меня! Кто вы такой, чтобы смотреть в мой паспорт!» — возмущается женщина. «И в паспорт, и фамилию!» — насмешливо отвечает ей мужчина. За женщину вступаются и члены комиссии, только после этого герой видео соглашается отойти.

Источник URA.RU в Новом Уренгое пояснил, что человек с видео — Евгений Ефремов, один из активистов «Левого фронта», который прибыл в ЯНАО со своими сподвижниками. «В городе всем известно, что прибыла команда, раскручивать негатив от лица КПРФ вокруг всего избирательного процесса. Главная задача навести политический шум, используя любые методы. Запугивать и давить морально на членов комиссии и избирателей — это лишь малая часть возможного плана», — отметил собеседник.

У представителей с правом совещательного голоса от партий нет права требовать документы у избирателей, рассказал URA.RU член ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов, который также в эти дни работает на Ямале. «„Левый фронт“ известен своими маргинальными позициями. Есть ощущение, что активисты тоже будут участвовать в этой кампании по дискредитации. Мы будем свидетелями далеко не одной попытки поставить под сомнение легитимность выборов в Ноябрьске и Новом Уренгое», — поделился мнением Шаповалов.

На данный момент полиция Нового Уренгоя составила на Ефремова протокол за несоблюдение правил поведения при введении режима «повышенной готовности». Он проигнорировал просьбу участковой комиссии использовать защитную маску в помещении для голосования. В мае его уже задерживали за нарушение режима самоизоляции в Москве.