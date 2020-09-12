12 сентября 2020
11 сентября 2020

В Челябинской области резко выросла доля заразившихся COVID детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Челябинск, дезинфекция на избирательном участке
В Челябинской области завершаются первые масштабные выборы в условиях пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 13 сентября зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 79), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. В том числе COVID нашли сразу у шести школьников. Последние дни доля учащихся при примерно одинаковом числе заболевших непрерывно росла: с одного, трех и теперь уже шести случаев в сутки. Всего за неделю заразились уже 13 школьников, на карантин пришлось закрыть четыре класса в разных школах.

«С начала пандемии произошло 15 382 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 779 южноуральцев. Умерли три пожилых пациента: мужчины 70 и 82 лет, а также женщина в возрасте 81 года. У всех коронавирус осложнил тяжелые хронические болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 23 южноуральца, с начала пандемии — 12 139 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. Сегодня в регионе завершаются первые масштабные выборы, проходящие в условиях пандемии — предстоит распределить 3,1 тыс. депутатских мандатов, в том числе 60 в заксобрании региона.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. Сегодня в регионе завершаются первые масштабные выборы, проходящие в условиях пандемии — предстоит распределить 3,1 тыс. депутатских мандатов, в том числе 60 в заксобрании региона.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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