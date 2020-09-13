Военнослужащие прибудут на территорию республики с помощью железнодорожного транспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Совместные российско-белорусские тактические учения «Славянское братство-2020» пройдут с 14 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 14 по 25 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение», — цитирует ТАСС информацию Минобороны. Согласно сообщению ведомства, учения пройду в соответствии с планом международной деятельности на этот год.

Всего от России в учениях будет участвовать порядка 300 военнослужащих и 70 единиц техники. Военные прибудут в республику по железной дороге.