Минобороны РФ отправляет военных в Беларусь

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Военнослужащие прибудут на территорию республики с помощью железнодорожного транспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Совместные российско-белорусские тактические учения «Славянское братство-2020» пройдут с 14 по 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 14 по 25 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение», — цитирует ТАСС информацию Минобороны. Согласно сообщению ведомства, учения пройду в соответствии с планом международной деятельности на этот год.

Всего от России в учениях будет участвовать порядка 300 военнослужащих и 70 единиц техники. Военные прибудут в республику по железной дороге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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