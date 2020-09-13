Десятки неизвестных мужчин в балаклавах и в гражданской одежде задерживают протестующих в Минске. Тем временем, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стягиваются бронетранспортеры (БТР) и другая спецтехника.
«Десятки неизвестных в балаклавах и людей в защитной экипировке и шлемах окружили минимум несколько десятков человек. Начались задержания», — сообщает TUT.BY с места событий. Там добавили, что протестующим заламывают руки за спину и ведут в микроавтобусы без госномеров.
Возле резиденции Лукашенко разместились БТРы, машины с водометами и другая спецтехника. «Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки», — пишет РИА «Новости».
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. Одна из последних акций — женский марш — закончилась жесткими задержаниями участниц, передает
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