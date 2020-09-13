В Минске задерживают протестующих. К резиденции Лукашенко стягивают БТРы

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Люди в масках и гражданской одежде уводят протестующих в микроавтобусы без номеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Десятки неизвестных мужчин в балаклавах и в гражданской одежде задерживают протестующих в Минске. Тем временем, к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стягиваются бронетранспортеры (БТР) и другая спецтехника.

«Десятки неизвестных в балаклавах и людей в защитной экипировке и шлемах окружили минимум несколько десятков человек. Начались задержания», — сообщает TUT.BY с места событий. Там добавили, что протестующим заламывают руки за спину и ведут в микроавтобусы без госномеров.

Возле резиденции Лукашенко разместились БТРы, машины с водометами и другая спецтехника. «Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки», — пишет РИА «Новости».

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. Одна из последних акций — женский марш — закончилась жесткими задержаниями участниц, передает Life. Экс-кандидант в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко не в состоянии остановить протестующих, так как они готовы идти до конца. Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудят текущую обстановку в республике на встрече в Сочи, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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