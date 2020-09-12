«Единая Россия», которую на выборах в заксобрание Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер, сохранила большинство в региональном парламенте. По данным экзитполов (опрос на выходе из избирательных участков), список партии власти получил 47% голосов, практически все одномандатники побеждают.
Трехдневные выборы завершены. Данные последних экзитполов приведены на 17 часов воскресенья. Опрошено 7% избирателей, из них 32% отказались отвечать на вопрос. По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 47%, «Справедливая Россия» — 18%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10%.
Из малых партий шанс преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандат депутата ЗСО имели три организации. По данным, опросов, «Зеленая альтернатива» набрала 2,3%, «За правду» — 2,2%, «Родина» — 1%.
Перед выборами рейтинг «Единой России» колебался в районе 30%. Текслер решил лично возглавить список ее кандидатов, чтобы сохранить управляемое ЗСО. Эксперты уже тогда говорили, что губернатор даст партии более 10% рейтинга. Так и получилось.
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