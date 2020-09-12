12 сентября 2020
11 сентября 2020

Текслер сохранил контроль над челябинским заксобранием. Первые результаты выборов

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Алексей Текслер на встрече с депутатами Законодательного собрания. Челябинск, мякуш владимир, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) сохранил для «Единой России» большинство в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Единая Россия», которую на выборах в заксобрание Челябинской области возглавил губернатор Алексей Текслер, сохранила большинство в региональном парламенте. По данным экзитполов (опрос на выходе из избирательных участков), список партии власти получил 47% голосов, практически все одномандатники побеждают.

Трехдневные выборы завершены. Данные последних экзитполов приведены на 17 часов воскресенья. Опрошено 7% избирателей, из них 32% отказались отвечать на вопрос. По предварительным данным, «Единая Россия» набрала 47%, «Справедливая Россия» — 18%, КПРФ — 12%, ЛДПР — 10%.

Из малых партий шанс преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандат депутата ЗСО имели три организации. По данным, опросов, «Зеленая альтернатива» набрала 2,3%, «За правду» — 2,2%, «Родина» — 1%.

Перед выборами рейтинг «Единой России» колебался в районе 30%. Текслер решил лично возглавить список ее кандидатов, чтобы сохранить управляемое ЗСО. Эксперты уже тогда говорили, что губернатор даст партии более 10% рейтинга. Так и получилось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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