Владимир Мякуш (справа) и его команда единороссов надеется на помощь Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Единая Россия» может проиграть выборы в Заксобрание Челябинской области, если в них не будет участвовать губернатор Алексей Текслер. Антирейтинг партии власти сравнялся с рейтингом, говорится в закрытом социсследовании, проводившимся по заказу политблока правительства региона (документ оказался в распоряжении URA.RU).

Текслер прибавит «ЕР» 10% голосов

Социсследование проводилось в каждом из 30 одномандатных округов ЗСО, опрошено 15 тысяч южноуральцев. Рейтинг «ЕР» в регионе колеблется в районе 34%. Антирейтинг всего на один процент ниже. Если учитывать статистическую погрешность, то еще неизвестно, какой показатель больше, отмечают наблюдатели. При этом, если Текслер возглавит список партии власти на выборах в ЗСО, это даст «ЕР» еще 10% голосов, следует из итогов соцопроса. Пока участие губернатора в кампании — одна из главных интриг политического сезона.

Алексей Текслер только одним своим присутствием в списках мог бы дать 10% «Единой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доцент кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Александр Федотов объясняет этот показатель тем, что у Текслер еще не сформировался антирейтинг, он не растерял электоральный успех после победы на осенних выборах.

«У любого губернатора в первые два года падение рейтинга несущественное — люди доверяют ему. Следующая половина срока связана с разочарованием, губернатору нужно доказывать полезность. Сейчас население связывает с Текслером надежды на лучшее. Поэтому он может придать мощный импульс „ЕР“. Но если он разменивает своей рейтинг на выборы в ЗСО, то на выборах в Госдуму у него не останется резервов на рост рейтинга „ЕР“. Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более, что сейчас экономические условия не располагают к росту благосостояния населения», — объясняет эксперт.

«Тройку» сохранили в прежнем формате

Борис Дубровский, Владимир Мякуш и Маргарита Павлова были в общеобластной тройке «ЕР» на прошлых выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социологи также выяснили уровень популярности лично губернатора, лидера регионального отделения партии и спикера ЗСО Владимира Мякуша, а также первого замглавы региона Ирины Гехт. Они рассматриваются в качестве вероятных кандидатов в общеобластную тройку «ЕР». На прошлых выборах «локомотивами» партии были действовавший тогда губернатор Борис Дубровский, Владимир Мякуш и омбудсмен (ныне — сенатор) Маргарита Павлова. Судя по данным опроса, пока схема сохранена — «тройка» с первыми лицами региона и женщиной.

У Текслера индекс популярности составил 26% (уровень доверия 51% минус уровень недоверия). У Мякуша этот показатель гораздо ниже — минус 12%. У Гехт — минус 6%. Как трактует источник, близкий к региональным властям, это еще раз подтверждает, что без Текслера «ЕР» будет крайне тяжело сохранить абсолютное большинство в ЗСО (49 мандатов из 60-ти в нынешнем созыве).

В зоне риска — крупные города

Рейтинги «ЕР» и Текслера синхронно повышаются или понижаются в каждом из 30-ти одномандатных округов. Самые сильные позиции у партии власти (рейтинг выше 40%) и губернатора в шести округах: Кыштымский №3 (Павел Киселев, Семен Мительман), Пригородный №5 (Дмитрий Мешков, Сергей Жестков), Чебаркульский №21 (Александр Журавлев, Александр Берестов), Верхнеуральский №24 (Константин Струков, Юрий Карликанов и Сергей Евстигнеев), Правобережный №27 (Вячеслав Евстигнеев, Валерий Колокольцев) и Южный №30 (Татьяна Завгородняя, Владимир Дремов).

В округе ректора ЮУрГУ Александра Шестакова (в центре) у «ЕР» все плохо, но сам депутат уже трижды избирался в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Худшие рейтинги у «ЕР» (менее 30%) в пяти округах: Саткинский №7 (Леонид Урмашов, Владимир Горбунов), Златоустовский №8 (Андрей Важенин, по спискам избралась справедливоросс Ольга Мухометьярова), Калининский №12 (Виктор Чернобровин, списочника нет, поскольку не хватило голосов), Центральный №16 (Александр Шестаков, списочника нет) и Железнодорожный №18 (Игорь Бутаков, нет списочника).

Политконсультант Юлия Грибовская объясняет низкий рейтинг партии в горно-заводской зоне и Челябинске общефедеральным трендом. «В больших городах рейтинг „ЕР“ всегда ниже, чем в малых муниципалитетах. Потому что там живут более образованные и обеспеченные люди — критичность их мышления выше, чем среднестатистическая. Так что это не особенность Челябинской области. Единственное наше отличие — протестность во многом завязана на „СР“ и ее лидера [депутата Госдумы] Валерия Гартунга», — отметила эксперт.

В одномандатных округах изменения минимальны

Илья Мительман пока значится в списках кандидатов «ЕР» в ЗСО, но сам он хочет в Госдуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В опросных листах были перечислены фамилии всех действующих одномандатников лишь с тремя исключениями. В Горнозаводском округе №2 значится Татьяна Кузнецова, единственный самовыдвиженец, победивший единоросса (Валерия Томея) на прошлых выборах. Она вступила во фракцию «ЕР» в ЗСО, с большой вероятностью на этот раз депутат будет выдвигаться от партии власти. В Миасском округе №9 вписан еще один одномандатник Валихан Тургумбаев, выигравший выборы после снятия единоросса Валерия Храмцова из-за вида на жительство в Чехии. Сейчас депутат возглавляет региональное отделение «Партии Роста». Не исключено, что против него выставят технического кандидата. Наконец, вместо одномандатника Константина Толкачева в Курчатовском округе №13 значится депутат гордумы Челябинска Илья Мительман.

«Кузнецова и Тургумбаев не представляют никакой опасности — оба системные депутаты. Присутствие среди кандидатов Мительмана — еще не принятое решение, а предварительное. Он рассматривается на включение в списки. Но Мительман — конфликтный, может вести свою игру. И хочет баллотироваться в Госдуму», — сказал источник в партии.

Списочников серьезно перетасуют

Интересно, что в опросных листах не было действующих депутатов-списочников сразу в нескольких округах. Константин Толкачев «сдвинут» в Металлургический округ №11. Лена Колесникова из одномандатников перемещена в списочники Пригородного округа №5. Она сменит Сергея Жесткова, который пережил покушение перед прошлыми выборами и, как говорят в его окружении, больше не хочет участвовать в выборах.

Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова (справа) возвращается из магнитогорского в челябинский округ, Ирина Гехт (слева) может войти в общеобластную тройку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерском округе №4 среди потенциальных списочников указан учитель лицея №39 и депутат горсобрания Олег Порошин. В Златоустовском округе №8 стоит фамилия действующего депутата ЗСО от «Справедливой России» Ольги Мухометьяровой. Вероятно, единороссы оставят ей территорию. В Курчатовском округе №13 пока указан депутат Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов. Однако, по данным URA.RU, соперничать с ним за включение в список «ЕР» будет владелец обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко. Любопытно, что в Копейском округе №20 списочником обозначен депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Еще в нескольких территориях кандидаты-списочники просто не указаны.

Источник в руководстве «ЕР» подчеркивает, что результаты опроса — это предварительная информация. «За несколько недель с момента проведения опроса обрушился рубль, в России началась эпидемия коронавируса. Ситуация быстро меняется. Результаты опроса — это отправная точка, от которой мы будем отталкиваться, но не константа. Изменения в списках кандидатов еще будут», — резюмировал инсайдер.