Экзитполы в ЯНАО: оппозиция потерпела поражение

Самую низкую явку в ЯНАО показал Ноябрьск, на который делала ставку оппозиция Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

По результатам экзитполов, проводившихся в основной день голосования 13 сентября в ЯНАО, представители оппозиционных партий потерпели поражение. Как сообщил источник URA.RU в политических кругах, даже в Ноябрьске, который считается протестным, кандидаты «Единой России» лидировали со значительным отрывом.

«Достичь общей явки в 50 процентов в регионе не удалось, проголосовали, по нашим данным, не более 47 процентов, — сообщил собеседник агентства. — Самым пассивным оказался Ноябрьск, на который делали ставку оппозиционеры». Город абсолютно провалил явку (проголосовало наименьшее число избирателей во всем ЯНАО), а из голосовавших наибольшее число отдало голоса кандидатам-единороссам Виктору Гордиенко (избирательный округ №8, более 53%) и Надежде Гудковой (избирательный округ №7, более 55%).

Кандидаты от КПРФ Александр Бондарчук (избирательный округ №7) и Елена Кукушкина (избирательный округ №8) отстают со значительным отрывом — 16% и 14% соответственно. Кукушкину обошел даже кандидат от ЛДПР Дмитрий Бавдурный — у него также 16%.

В остальных избирательных округах, по данным источников, ситуация для оппозиционеров еще хуже. Большинство голосов отдано за партию «Единая Россия» (65,01%). 14% у ЛДПР, 10,43% — КПРФ, 6,01% — «Справедливая Россия».

Политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин прокомментировал свежие данные. «Это было ожидаемо. Оппозиция не смогла заинтересовать электорат своими программами. Их попросту не было. А жаль. В то время, когда партия власти в период пандемии собралась и начала кампанию еще в марте. Какого результата еще стоило ожидать?», — сказал Евгений Забродин.

Избирательные участки в ЯНАО закрылись в 20:00. Голосование по выборам в регпарламент и местные собрания продолжалось с 11 по 13 сентября.