На выборах в Тюменской области явка оказалась рекордно низкой

Единый день голосования в Тюменской области завершился Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области закрылись избирательные участки. Регион, по сравнению с ХМАО и ЯНАО, на выборах показал рекордно низкую явку. Информация по итоговому числу проголосовавших, на данный момент, не опубликована, но на 16:00 явка не превысила 26% от общего количества тюменских избирателей.

«По Тюменской области явка на 16 часов составила 26,1%, проголосовали 162 тыс. 208 человек. Самая высокая явка зафиксирована на выборах Уватского района — 38,27%. Затем идут выборы в ишимскую гордуму — 32,95%. В Заводоуковске, Тобольске и Тюмени число проголосовавших избирателей не достигло и 20%», — добавил Халин.

Самая низкая явка к 16 часам была зарегистрирована на довыборах в тюменскую областную думу. Там к этому времени проголосовали 7,17% избирателей. Ранее агентство писало о том, что избирателям Тюменской области предстоит определиться с тем, кто займет вакантное место депутата облдумы после повышения министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.