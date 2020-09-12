Тюменцы решат, кем заменить министра Фалькова

Избирательные участки в Тюменской области открылись работают с 8:00 до 20:00 Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

С восьми утра в Тюменской области начали работать избирательные участки. Жители пяти муниципальных районов и 24 сельских образований будут выбирать депутатов. Но основная интрига кампании заключается в том, кто займет вакантное место экс-депутата тюменской областной думы Валерия Фалькова, назначенного в январе на должность министра науки и высшего образования РФ.

«За место в областном парламенте борьба предстоит довольно интересная: ярко выраженного лидера среди кандидатов нет. На выборах в муниципалитетах и сельсоветах — свои интриги. Там много кандидатов и большая конкуренция. Итоги единого дня голосования предсказать пока довольно сложно. Но они могут оказаться довольно неожиданными», — пояснил агентству на условиях анонимности источник, близкий к политическим кругам.

Участки для голосования работают в Тюмени (избирательный округ №17), Заводоуковском городском округе, Ишиме, Тобольске, Тюменском и Тобольском районах. Депутатов представительных органов сельских поселений выберут во всех муниципалитетах региона. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.