Появились первые результаты выборов пермского губернатора

Согласно предварительным итогам, Дмитрий Махонин набирает 87,40% голосов избирателей на выборах губернатора Пермского края. Таким данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на информацию ЦИК.
«Дмитрий Махонин — 87,40%», — сказано в сообщении. Отмечено, что такие результаты получены после подсчета 1,9% бюллетеней.
Выборы губернатора Пермского края впервые проходили в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Кандидатами на пост главы регионы, кроме самовыдвиженца Махонина, были представитель КПРФ Ксения Айтакова, ЛДПР — Олег Постников, а также Евгений Козлов от «Патриотов России».
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