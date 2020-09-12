12 сентября 2020
11 сентября 2020

Появились первые результаты выборов пермского губернатора

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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, махонин дмитрий
По данным ЦИК, Дмитрий Махонин предварительно набирает более 87% голосов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Согласно предварительным итогам, Дмитрий Махонин набирает 87,40% голосов избирателей на выборах губернатора Пермского края. Таким данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на информацию ЦИК.

«Дмитрий Махонин — 87,40%», — сказано в сообщении. Отмечено, что такие результаты получены после подсчета 1,9% бюллетеней.

Выборы губернатора Пермского края впервые проходили в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Кандидатами на пост главы регионы, кроме самовыдвиженца Махонина, были представитель КПРФ Ксения Айтакова, ЛДПР — Олег Постников, а также Евгений Козлов от «Патриотов России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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