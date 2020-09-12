Губернатор ХМАО приняла первое решение в обновленном статусе

Свой пост сохранил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков сохранил свой пост. Его назначение стало одним из первых решений, которое официально зафиксировала переизбранный губернатор Наталья Комарова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте госорганов ХМАО.

«Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Исакова Эдуарда Владимировича», — написано в документе.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО сообщили, что перед этим назначением Комарова провела рабочую встречу с сенатором и сообщила о своем решении. «От вас прозвучали предложения, которые нуждаются в сопровождении на федеральном уровне. Мы рассчитываем на ваши возможности и авторитет. Убеждена, в интересах югорчан вы будете отстаивать предложения жителей, начиная от вопросов по сносу аварийного жилья и заканчивая созданием крупнейших инфраструктурных объектов в Югре», — приводит депсвязей слова Комаровой, обращенные к Исакову.

Ранее URA.RU писало, что Эдуард Исаков получил мандат сенатора Совета Федерации от ХМАО 30 сентября 2015 года. До этого он был депутатом думы ХМАО.