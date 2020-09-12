Экс-мэр Златоуста вернулся в политику

Вячеслав Жилин выиграл выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин (Челябинская область) вернулся в политику. Он выиграл выборы в горсобрание Златоуста. Об этом Жилин сообщил URA.RU. В горсобрание Жилин выдвигался от партии «За правду!».

«По предварительным данным, я выборы по своему округу выиграл», — сообщил Жилин URA.RU. Это может стать единственной победой партии «За правду!» в Челябинской области. Партия выдвигалась в ЗСО, но, по предварительным данным, не смогла преодолеть барьер в 5%.

Жилин уже был депутатом и занимал пост спикера горсобрания. С поста мэра он ушел в отставку 2 сентября 2019 года по требованию губернатора Алексея Текслера. Причиной отставки стало массовое недовольство работой мэра со стороны горожан и нарушения, вскрытые контрольно-счетной палатой области. В конце апреля Жилин вышел из рядов «ЕР» и вступил в партию «За правду!».