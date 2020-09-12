Медведев предложил Текслеру взять под контроль челябинскую «ЕР»

Владимир Мякуш (слева) передаст партийный пост Алексею Текслеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру региональное отделение «ЕР». Это предложение было озвучено в эфире прямой трансляции на федеральном сайте «ЕР». Текслер заявил, что это решение будет принято на ближайшей конференции партии. Связь с Москвой проходила в режиме ВКС.

«Я думаю, что вы уже готовы к этому», — сообщил Медведев Текслеру. «Мы готовы!», — мгновенно отреагировал стоявший рядом действующий руководитель челябинской «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш. Текслер поблагодарил за доверие и сообщил, что решение будет принято на ближайшей конференции «ЕР» в Челябинске.

На сайте «ЕР» в прямом эфире обсуждались итоги выборов в ЗСО. По предварительным данным «ЕР» берет большинство мандатов. Списки партии на выборах лично возглавил Текслер, что позволили партии повысить рейтинг.