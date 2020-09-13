Кадровая политика Кремля получила признание на выборах-2020

Временно исполняющие обязанности губернаторов одерживают победу на выборах 2020 года благодаря успешной кадровой политике президента Владимира Путина. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в разговоре с URA.RU сообщил, что одним из главных факторов успеха кандидатов стали навыки, которые они приобрели во время обучения в кремлевской «школе губернаторов».
«Когда врио оказываются в новом регионе, он должны максимально оперативно выстроить коммуникации с людьми и стратегию управления, — сказал агентству Потуремский. — Фактор обучения играет большую роль в том, как ведут себя кандидаты на местах. Технология работает по двум причинам: качественный отбор людей для обучения и основной подход, который используется, — умение выстраивать коммуникации. Те, кого выдвинули, смогли использовать свои навыки».
В губернаторских выборах 2020 года участвовали девять врио: Михаил Развожаев (Севастополь), Игорь Кобзев (Иркутская область), Ростислав Гольдштейн (Еврейская АО), Дмитрий Махонин (Пермский край), Олег Николаев (Чувашия), Владислав Шапша (Калужская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владимир Уйба (Коми), Владимир Солодов (Камчатка). По предварительным данным, они набирают большинство голосов избирателей.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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