На сайте Центральной избирательной комиссии появились первые данные обработки голосов на губернаторских выборах в регионах России. Пока в своем большинстве лидируют кандидаты от «Единой России».
Так, в Республике Коми по итогам обработки 1,09% протоколов лидирует Владимир Уйба (самовыдвиженец, 79,36%). В Республике Татарстан — Рустам Минниханов («Единая Россия», 88,5% голосов, 4,95% протоколов). В Чувашской Республике — Олег Николаев (самовыдвиженец, 82,23% голосов, 4,19% протоколов). В Камчатском крае — Владимир Солодов (самовыдвиженец, 80,41% голосов, 97,47% протоколов). В Краснодарском крае — Вениамин Кондратьев («Единая Россия», 84,45% голосов, 4,49%).
В Пермском крае по итогам обработки 73,21% бюллетеней победу одерживает Дмитрий Махонин, за которого проголосовали 76,02% избирателей. В Архангельской области лидирует Александр Цыбульский («Единая Россия», 69,48% голосов, 45,17% протоколов). В Брянской области — Александр Богомаз («Единая Россия», 73,99% голосов, 18,92% протоколов). В Иркутской области — Игорь Кобзев (самовыдвиженец, 60,70% голосов, 84,70% протоколов). В Калужской области — Владислав Шапша («Единая Россия», 94% голосов, 0,14% протоколов).
В Ленинградской области — Александр Дрозденко («Единая Россия», 83,41% голосов, 9,34% протоколов). В Пензенской области — Иван Белозерцев («Единая Россия», 83,73% голосов, 21,09% протоколов). В Ростовской области — Василий Голубев («Единая Россия», 69,39% голосов, 12,22% протоколов). В Смоленской области — Алексей Островский (ЛДПР, 54,03% голосов, 10% протоколов). В Тамбовской области — Александр Никитин («Единая Россия», 91,10% голосов, 19,49% протоколов). В Севастополе — Михаил Развожаев («Единая Россия», 83,96% голосов, 3,72% протоколов). В Еврейской автономной области — Ростислав Гольдштейн («Единая Россия», 82,50% голосов, 99,46% протоколов).
В России завершился единый день голосования. Выборы разных уровней — губернаторов, депутатов местных и региональных дум, довыборы в Госдуму — прошли в 83 российских регионах страны. Впервые кампания длилась три дня: 11 и 12 сентября были объявлены днями досрочного голосования, 13 сентября — основным днем.
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