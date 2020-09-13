На выборах в Тюменской области определился абсолютный фаворит

«Единая Россия» взяла абсолютное большинство во всех муниципалитетах Тюменской области Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По результатам голосования «Единая Россия» заняла лидирующие позиции в думах пяти муниципальных образований Тюменской области. Об этом во время брифинга сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин.

«На выборах в Тобольскую городскую думу по одному мандату у самовыдвиженца и представителя «Справедливой России». Остальные 23 — у «Единой России». На выборах в думу Тюменского района также один мандат у самовыдвиженца, один у кандидата от ЛДПР, 13 — за «Единой Россией», — пояснил Халин.

Он добавил, что в остальных муниципалитетах сложилась похожая картина. В Заводоуковском городском округе 19 мандатов — у «Единой России». Один — у представителя от ЛДПР. В Ишимской городской думе по одному мандату у кандидатов от «Справедливой России и ЛДПР. Остальные 18 достались «Единой России». В Уватском районе один — у кандидата от ЛДПР, 14 — у «Единой России».

Ранее агентство писал о том, что главной интригой в Тюменской области которых стали довыборы в областную думу. По результатам плебисцита вакантное место депутата областной думы занял Юрий Баранчук