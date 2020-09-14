Стало известно, кто займет место Фалькова в Тюменской облдуме

Тюменских избирателей довыборы в областную думу не заинтересовали Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На довыборах в Тюменскую областную думу победу одержал кандидат от «Единой России» Юрий Баранчук. Об этом во время брифинга рассказал глава регионального избиркома Игорь Халин. В заксобрании Баранчук займет место Валерия Фалькова, которого повысили до министра науки и высшего образования РФ.

«Юрий Баранчук набрал 54, 19% процентов голосов избирателей», — заявил Халин в своем выступлении. Всего на довыборах проголосовали 9833 человека. Голоса среди остальных кандидатов распределились следующим образом:

Александр Чепик (КПРФ) — 18, 60% Анастасия Шестакова («Справедливая Россия») — 14,39% Олег Касьянов (ЛДПР) — 9, 67%

Юрий Баранчук родился в 1970 году. Является генеральным директором фирмы «Блок-Комплект». В декларации о доходах, которую кандидаты в депутаты опубликовали перед единым днем голосования, он указал, что заработал в 2019 году 54 миллиона рублей.

Ранее агентство писало о том, что явка на едином дне голосования в Тюменской области оказалась крайне низкой. На довыборах в в областную думу проголосовало 8,82% от общего числа избирателей.