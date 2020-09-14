В Госдуме объяснили, чем грозят новые поправки в ПДД

Водители не успеют выучить сразу все новые правила, считает депутат Вячеслав Лысаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Единовременное принятие пакета поправок в Правила дорожного движения создаст неразбериху на дорогах, а водители станут потенциальными нарушителями. Таким мнением поделился с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Ранее Минтранс и ГИБДД подготовили крупный проект поправок к ПДД, пишет «Ридус». Среди них — новые правила тонировки, запрет парковки на «островках безопасности», расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», выделение владельцев электросамокатов и сегвеев в отдельную категорию участников дорожного движения и другие нововведения.

Депутат Лысаков уверен, что принятие проекта только запутает автомобилистов, превратив их в потенциальных нарушителей. «Нельзя вносить такое количество правок сразу. Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время. У нас и так организация дорожного движения построена так, что голову сломаешь», — раскритиковал проект Минтранса парламентарий.

Главным подводным камнем в новых правилах Лысаков назвал ограничение скорости до 20 км/ч для средств индивидуальной мобильности (самокаты, скейтборды и так далее). «Как будут прописывать санкции за нарушение? Кто это будет контролировать? Чем будут измерять скорость? Сотрудник ГАИ это должен делать? А как догонять нарушителя: расталкивать людей на тротуаре или на самокате догонять?» — задался вопросами депутат. По его мнению, чтобы ПДД не создавали путаницы, их нужно перевести в федеральный закон. Тогда принятия новых ПДД будет прозрачным, регламентированным и позволит обсуждать их с экспертами, резюмирует Лысаков.