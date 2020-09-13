Губернатор остановил спор чиновников о будущем «Титановой долины»

Уральский завод гражданской авиации работает под Екатеринбургом с декабря 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев окончательно согласовал строительство нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) на площадке ОЭЗ «Титановая долина» на Уктусе. Об этом URA.RU сообщили источники во властных структурах. Информацию подтвердил первый замгубернатора Алексей Орлов. По неподтвержденным сведениям, между Орловым и главой свердловского минфина Галиной Кулаченко ранее произошел спор о целесообразности финансовой поддержки проекта.

«Проект очень интересный. Губернатору его презентовали, и он поддержал. Мы сейчас занимаемся структурированием и финансовым обеспечением проекта», — рассказал URA.RU Орлов. Отвечая на вопрос о споре с Кулаченко (которая якобы настороженно относилась к поддержке проекта властями, учитывая финансовые трудности), замгубернатора отметил, что «в спорах рождается истина».

Областные власти выступят гарантом по кредиту «Титановой долины», за счет которого подрядчику оплатят возведение объекта. «Впоследствии УЗГА будет арендовать площадку», — отмечает источник. Общие затраты на строительство нового корпуса составят около 1,5 миллиарда рублей, добавил инсайдер. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, также сообщают, что у руководства УЗГА «было некоторое недопонимание» с новой дирекцией «Титановой долины». «УЗГА имел предложение от Ульяновской области. Предприятие могло уйти в другой регион», — описал ситуацию инсайдер. Представитель «Титановой долины» в разговоре с агентством заявил, что «все вопросы с резидентом решаются в рабочем порядке».

УЗГА — якорный резидент второй очереди «Титановой долины», где завод работает с декабря 2018 года. «Никаких разногласий у УЗГА и „Титановый долины“ нет. Так как проект находится в разработке, по предварительным данным, возможно, он будет реализован на территории Свердловской области», — говорится в сообщении представителя УЗГА.