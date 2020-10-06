06 октября 2020

Правительство Пермского края ушло в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, правительство пермского края, табличка
Трудовые контракты с членами правительства прекращены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Пермского края сложило с себя полномочия. Вслед за инаугурацией губернатора Дмитрия Махонина кабинет министров подал в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня», — заявил губернатор. Члены правительства продолжат работу с приставкой «и. о.». Согласно уставу Пермского края, после того, как новый глава региона займет свой пост, должен быть сформирован новый состав правительства.

Ожидается, что серьезных кадровых перестановок в правительстве не произойдет. Дмитрий Махонин, победивший на выборах губернатора, вступил в должность главы региона в среду, 7 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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