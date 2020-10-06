Правительство Пермского края ушло в отставку

Трудовые контракты с членами правительства прекращены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Пермского края сложило с себя полномочия. Вслед за инаугурацией губернатора Дмитрия Махонина кабинет министров подал в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Трудовые контракты со всеми членами правительства будут прекращены сегодня», — заявил губернатор. Члены правительства продолжат работу с приставкой «и. о.». Согласно уставу Пермского края, после того, как новый глава региона займет свой пост, должен быть сформирован новый состав правительства.

Ожидается, что серьезных кадровых перестановок в правительстве не произойдет. Дмитрий Махонин, победивший на выборах губернатора, вступил в должность главы региона в среду, 7 октября.