Махонин вступил в должность губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин 7 октября вступил в должность губернатора Пермского края. Во время инаугурации Махонин произнес клятву, а спикер регионального парламента Валерий Сухих передал ему знак губернатора Пермского края.
«Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо родного края», — произнес Махонин, присягая на Конституции РФ и Уставе Пермского края. После этого Сухих надел на Махонина знак губернатора Пермского края.
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров первым поздравил Махонина со вступлением в должность. После Комарова поздравление патриарха Московского и Всея Руси Кирилла зачитал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
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