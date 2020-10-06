06 октября 2020
05 октября 2020

Махонин вступил в должность губернатора Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, махонин дмитрий
В Перми состоялась инаугурация Дмитрия Махонина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Дмитрий Махонин 7 октября вступил в должность губернатора Пермского края. Во время инаугурации Махонин произнес клятву, а спикер регионального парламента Валерий Сухих передал ему знак губернатора Пермского края.

«Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо родного края», — произнес Махонин, присягая на Конституции РФ и Уставе Пермского края. После этого Сухих надел на Махонина знак губернатора Пермского края.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров первым поздравил Махонина со вступлением в должность. После Комарова поздравление патриарха Московского и Всея Руси Кирилла зачитал митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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