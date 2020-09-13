Губернатор ХМАО обогнала по популярности глав всех регионов

По популярности Комарова уступила только главе ЦИКа и президенту страны Фото: центр социальных медиа Югры

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в тройку медиа-персон федерального телевизионного рейтинга, который каждые сутки составляет компания MediaMetrics. По количеству собранной аудитории Комарова уступила лишь главе ЦИК Элле Памфиловой и президенту РФ Владимиру Путину, оставив позади всех губернаторов.

«Эти показатели, конечно, удивляют. Такое внимание к Комаровой я даже затрудняюсь объяснить. Это, конечно, аномалия», — считает медиаконсультант, преподаватель журфака МГУ Александр Амзин.

Новости о Комаровой показали в эфирах «Первого канала», «России-1», НТВ и «России-24». Суммарный охват аудитории (на момент написания новости) 46 млн 921 тыс 160 зрителей. В эфире были показаны 160 сюжетов о назначении Комаровой (таких показателей нет вообще ни у одной персоны).

Выборы высшего должностного лица региона в России прошли в 20 субъектах Федерации. Ближайший губернатор со сравнимыми показателями — Александр Богомаз, глава Брянской области. Новости о нем охватили аудиторию в 42,5 млн человек. Президент Татарстана Рустам Минниханов, который тоже вчера прошел процедуру выборов, удостоился лишь 108 сюжетов на ТВ, собрав аудиторию в 35,5 млн человек.

Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО. Такое решение приняли депутаты окружной думы на 42-м заседании парламента.

Из этих данных видно, что губернатор Комарова по популярности оставила позади даже главу КПРФ и остальных губернаторов Скриншот сайта Mediametrics