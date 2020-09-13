Курганского гаишника обвиняют в том, что он обматерил подчиненных

В полиции проверят подлинность аудиозаписи с якобы сотрудниками ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях появилась аудиозапись, на которой предположительно начальник ГИБДД одного из районов Курганской области в грубой форме общается с подчиненным. Данную запись в редакцию URA.RU отправил анонимный источник.

«08.02.2020 ДТП 9 км Курган-Тюмень. Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Кетовскому району <…>, дает указание своим подчиненным», — указано в сообщении. На аудиозаписи предположительно начальник общается с якобы подчиненным, который находится на месте ДТП. Мужчина в грубой форме обращается к собеседнику, требует вызвать на место ДТП вспомогательные службы и покинуть его. Редакция не публикует аудиозапись из-за обилия ненормативной лексики. Данный ролик размещен в группе «ЧП Кетово» соцсети «ВКонтакте». Примечательно, что в сообществе на момент написания новости не было ничего размещено помимо данного ролика.

«По данному факту назначено проведение проверки на подлинность аудиозаписи, размещенной на одной из страниц социальной сети», — ответили URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Представители полиции добавили, что если установят достоверность записи, примут в отношении сотрудника меры дисциплинарного характера.

Предположительно, речь идет о ДТП между двумя машинами, которое произошло 8 февраля в Кетовском районе на трассе «Иртыш». Одного водителя госпитализировали, второму назначили амбулаторное лечение.