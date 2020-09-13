Холода, ураган и сильные дожди идут в Челябинскую область

Погода в Челябинской области резко ухудшится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 15 сентября циклон принесет в Челябинскую область холода и сильные дожди, предсказали синоптики. Как минимум до 18 сентября они сменят установившиеся в регионе ясные и сухие дни.

«Ухудшение погоды начнется в ночь на вторник, когда температура упадет до трех градусов и начнутся сильные осадки. Днем потеплеет до 9-14 градусов, но дожди продолжатся», — прогнозирует Челябинский ЦГМС. Более того, осадки обещают быть непрерывными 15, 16 и 17 сентября. При этом на два дня ветер превратится в штормовой, достигая 20 метров в секунду.

Лишь в четверг сильные дожди сменятся умеренными. Температура все три дня будет балансировать в пределах 8-16 градусов днем, опускаясь до 3-8 градусов после захода солнца. Небо будет закрыто тучами.

В среду и четверг ветер достигнет штормовой силы Фото: скрин сайта Челябинского ЦГМС