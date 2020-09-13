Лабораторно коронавирус подтвердился у еще 59 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В населенных пунктах ЯНАО, ранее справившихся с коронавирусом, вновь стали фиксироваться случаи заболевания. По информации окружного оперативного штаба, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у одного из жителей Ханымея Пуровского района — ранее в поселке благодаря жесткому карантину смогли предотвратить распространение COVID.

«Поселок Ханымей — 1 (за весь период — 46)», — говорится в сводке оперштаба на 14 сентября. Всего в регионе отмечено 59 новых случаев заболевания, выздоровело при этом всего восемь человек. Два человека из числа ранее заболевших скончались.

На данный момент в больницах с подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями остаются 352 пациента. Из них 10 — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, трое находятся на ИВЛ.

Власти призывают родителей школьников не рисковать и при малейших симптомах простудного заболевания не отправлять детей на учебу. «Всех школьников и воспитанников детсадов с симптомами ОРВИ тестируют на COVID-19, — рассказала руководитель оперштаба, замгубернатора Татьяна Бучкова. — Классы, где выявлены школьники с COVID, немедленно переводятся на дистанционный режим, помещения, где они занимались, подвергаются дезинфекции».

Ямальских школьников начали массово отправлять на карантин на минувшей неделе. Основанием стало то, что в Лабытнанги, Новом Уренгое и в Пуровском районе у нескольких детей был выявлен коронавирус.