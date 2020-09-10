Школьников ЯНАО массово отправляют на карантин из-за COVID

С начала учебного года коронавирусом заболели 26 ямальских школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В нескольких городах и районах ЯНАО школьные классы отправили на карантин из-за случаев коронавируса. Об этом сообщили в окружном правительстве. По данным властей, с начала сентября инфекцию подтвердили у 26 учеников.

«В Лабытнанги, Новом Уренгое и в Пуровском районе у нескольких детей, посещавших образовательные учреждения, были выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. В настоящее время все дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников, все чувствуют себя удовлетворительно», — пояснили в пресс-службе правительства. Там уточнили, что дети переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Все классы, где были подтверждены случаи COVID-19, отправили на дистанционное обучение. Продлится эта мера до окончания карантина. В департаменте образования ЯНАО заявили, что возможность распространения вируса минимальна. «В школах с первого дня обучения соблюдаются строгие меры безопасности. Потоки школьников разведены, им не приходится скапливаться в коридорах и школьных холлах. Организованы несколько входов в учреждения. На входе обязательна для всех термометрия», — сказали в департаменте.

Также среди школьников и воспитанников детсадов распространяется ОРВИ. На сегодняшний день уже известно о 2960 случаях инфекции. Каждого ребенка, почувствовавшего себя плохо, проверяют на коронавирус.

В августе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил, что в школах округа будет отменен дистант. 1 сентября для первоклассников и выпускников провели торжественные линейки с соблюдением мер безопасности. Накануне стало известно, что у одного из учеников Обдорской гимназии в Салехарде выявили коронавирус. Из-за этого весь его класс отправили на карантин.