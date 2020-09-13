Студентов пермской фармакадемии отправили на карантин

Студенты вуза учатся удаленно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) сразу несколько студентов переведено на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщил один из студентов вуза. Он пояснил, что это произошло после того, как у студентки 5 курса был выявлен коронавирус.

«Группу 5-го курса ПГФА перевели на дистант из-за положительного ковид-теста у одной из студенток (этой группы)», — сообщил инсайдер. По его словам, девушку якобы заставили отказаться от госпитализации под предлогом нехватки мест в больницах. «Ее заперли в комнате, а соседок изолировали в комнате другого общежития», — отметил студент вуза.

Ректор фармакадемии Алексей Турышев в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил данную информацию. «Сейчас она (студентка-прим.ред.) находится в Пермской краевой инфекционной больнице. Ее группу, так как она контактировала с ней в течение нескольких дней, мы на две недели переведем на дистант», — сказал Турышев. Ректор ПГФА добавил что на удаленный формат обучения будут переведены «порядка 35 человек».

Ранее URA.RU писало, что иностранные студенты, обучающиеся в ПГФА, переведены на дистант, поскольку не могут вернуться в Пермь на обучение из своих стран. В удаленном формате начали учебный год и ряд других вузов: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский классический университет и Пермский политехнический университет.

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 8685 человек. Доля свободного коечного фонда на 14 сентября составляет 12%.