13 сентября 2020
12 сентября 2020

Курганские депутаты решают, когда будут выбирать сенатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония инаугурации губернатора Вадима Шумкова. Курган, муратов сергей, говорит по телефону
Сенатором Курганской области может стать Сергей Муратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Первое заседание Курганской областной думы нового созыва состоится 25 сентября. На нем депутаты смогут выбрать сенатора в Совет Федерации, если этот вопрос войдет в повестку. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облдумы.

«Повестка заседания будет обсуждаться 18 сентября на организационном собрании облдумы. Если там примут решение по выборам сенатора, то за него будут голосовать 25 сентября», — пояснил руководитель пресс-службы облдумы Алексей Васенев.

В любом случае на первом заседании будет избран председатель и заместитель председателя думы. Наиболее вероятным кандидатом на пост члена Совета Федерации от Курганской области называют Сергея Муратова. Он победил на Притобольном округе, где возглавлял список партии «Единая Россия».

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Выборы в Курганскую облдуму проходили с 11 по 13 сентября. По итогам голосования по единому избирательному округу по выборам депутатов Курганской областной думы явка составила 31,05%. Лидером стала «Единая Россия» (44,57% голосов). КПРФ получила 19,05%, ЛДПР — 14,46%, «Справедливая Россия» — 10,54%, у «Партии пенсионеров» 8,27%.

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