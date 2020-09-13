Губернатор Шумков закончил собирать «карманную» думу

«Команда Шумкова» готовится к триумфу на выборах в облдуму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Кургане близится к развязке основная интрига прошедших выборов в областную думу: губернатору Вадиму Шумкову удалось собрать управляемый парламент. Об этом свидетельствуют предварительные данные облизбиркома, согласно которым лидирует «Единая Россия», позиционирующая себя как «команда Шумкова». Пока ее результат — более 45%. Данные экзитпола прочат единороссам еще более триумфальную победу.

На момент публикации в ГАС «Выборы» внесены результаты проверки почти 60 тысяч бюллетеней. По предварительным данным, «Единая Россия» набирает 45,57% голосов, КПРФ — 19,53%, ЛДПР — 14,67%, «Справедливая Россия» — 9,3%, «Партия пенсионеров» — 8,15%.

По данным соцопроса избирателей на выходе с избирательных участков, партия власти может получить более 50% голосов. На втором месте с большим отрывом идет КПРФ, их предварительный рейтинг — 19%. Кроме того, на всех 17 одномандатных округах, по данным экзитпола, также лидируют единороссы. Исходя из этих цифр, «Единая Россия» сохранит за собой квалифицированное большинство в облуме. Несмотря на то, что у оппозиции будет больше мандатов, чем в предыдущем, шестом созыве.

Предварительно коммунисты могут рассчитывать на три мандата, «Справедливая Россия» и ЛДПР — на два. Кроме того, в облдуму Кургана впервые может пройти представитель «Партии пенсионеров» — она пока преодолевает пятипроцентный порог. Единороссам при таком раскладе останется 26 мандатов из 34.

В шестом созыве было по два представителя КПРФ и ЛДПР и один — от «Справедливой России». Еще один справеливоросс Борис Шалютин досрочно сдал мандат в связи с назначением на должность уполномоченного по правам человека.

Экзитполы прочат «Единой России» победу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Получилось ли Шумкову собрать лояльную думу — это самый главный на сегодня вопрос. И, судя по всему, получилось», — рассказал URA.RU один из региональных политиков, решивший остаться анонимным. По его словам, губернатор потратил много времени и сил на согласование списков кандидатов, которые будут допущены на выборы. Большинство неугодных политиков в них не попали по тем или иным причинам.

Ранее Шумков неоднократно демонстрировал намерение жестко контролировать работу депутатов. Инсайдеры припоминают его слова, что «работать в расслабленном режиме у депутатов больше не получится, все будут задействованы». Губернатор, не состоящий в «Единой России», открыто поддерживал эту партию. «Единороссы в своей агитации акцентировали внимание, что именно они — та самая команда Шумкова», — отметил инсайдер.

«Дума нужна Шумкову в первую очередь чтобы принимать законы, которые ему выгодны, без споров и разногласий», — рассказал еще один источник, близкий к властям региона. Также «карманная» дума выберет нужного Шумкову сенатора, считает инсайдер: «Шумкову нужно, чтобы в Москве были свои люди. Не [действующий сенатор Сергей] Лисовский, который достаточно самостоятелен. В будущем Шумков будет также добиваться, чтобы и в Госдуме были свои депутаты».

Собеседники URA.RU считают, что Вадиму Шумкову удалось создать лояльную думу, которая не будет с ним спорить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Если две третьих мандатов у „Единой России“ набирается, это очень выгодно исполнительной власти. Все трения между элитными группами, представителями разных групп интересов уже не нужно будет улаживать. Можно будет смело говорить, что дума лояльна исполнительной власти, будет управляемой. Команда Шумкова победила, в Курганской облдуме каких-то конфликтов ожидать не стоит», — поделился с URA.RU политолог Андрей Шуклин.

«Я бы не стал говорить о том, что это будет „карманная“ дума. Шумкову нужен рабочий орган, в котором не будет конфликтов. Потому что любая конфликтная территория у федерального центра вызывает настороженность», — заявил URA.RU социолог Сергей Ширяев. По его словам, таким конфликтным территориям, в частности, могут урезать финансирование.

Победить «Единой России» в условиях падающего рейтинга партии позволила относительно невысокая явка, считает один из источников URA.RU.

По данным облизбиркома, на 18.00 13 сентября составляла 29.11%. Это выше, чем на выборах в облдуму в 2015 году (26.81% на 18.00), но значительно меньше, чем в 2010 году (по состоянию на 17.00 было 32.65%, а на 19.00 — уже 36.1%). «При низкой явке кандидаты приводили „своих“ избирателей. Поэтому в самом Кургане такой низкий процент голосовавших за „ЕР“. Партию власти в очередной раз спасают районы», — отметил инсайдер.

Победить на выборах «Единой России» помогла невысокая явка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Была команда явку „сушить“. По областному центру это особенно заметно. На участках даже календарики не выдавали, как это было в прошлые разы, когда бюджетникам приходилось этими календариками отчитываться перед руководством», — рассказал другой инсайдер. По его словам, «Единой России» был выгоден «протест ногами»: чем меньше недовольных придет на участки, тем лучше результат. Собеседники URA.RU из правительства Курганской области подтвердили, что на этих выборах не было жестких требований обязательно проголосовать.

Источники URA.RU считают, что чиновников, отвечающих за выборы, не будут наказывать за низкую явку. «В первую очередь будут смотреть на итоговые результаты», — считают они. В частности, источники считают, что от итогов выборов напрямую зависит судьба главы Кургана Андрея Потапова (в этом муниципалитете находится шесть из 17 избирательных округов) и директора регионального департамента информационной и внутренней политики Анастасии Гусаровой.

Также пристальное внимание областного руководства приковано к итогам выборов в Шадринске, который в последнее время стал считаться самым протестным городом Курганской области. Но судьба главы Шадринска Виктора Ермишкина в первую очередь зависит от итогов выборов в городскую думу. В Шадринске всего один избирательный округ на выборах в облдуму, поэтому итоги выборов в региональный парламент здесь не так принципиальны, как в Кургане.

«Конечно, если на каком-то округе будет провал, возможно, начнутся изменения на местах. Если люди голосуют плохо на отдельной территории, значит надо искать там проблему. Может, глава в чем-то недорабатывает. Но пока сценарий такой, что результат будет приемлемый», — отметил Ширяев.

Получить оперативные комментарии регионального департамента информационной и внутренней политики URA.RU не удалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в полномочия губернатора не входит согласование списков кандидатов в думу. Также глава региона не контролирует работу депутатов.