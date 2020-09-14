Политологи: как «Единая Россия» смогла усилиться на выборах-2020

«Единая Россия» стала опорой для россиян во время пандемии, считают политологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Партия «Единая Россия» хорошо показала себя на Едином дне голосования 13 сентября, поскольку смогла перенастроить свои отношения с электоратом. С полученным кредитом доверия она начинает готовиться к кампании в Госдуму-2021, считают опрошенные URA.RU политологи.

Выиграли выборы все 19 кандидатов в губернаторы, которых партия выдвинула или поддержала. Также единороссы получили все первые места на довыборах в Госдуму — в Ярославской, Курской областях и в Татарстане. Кроме того, представители ЕР сохранили за собой лидерство во всех 11 регионах, где выбирался парламент. «Кандидатам от партии удалось перестроить свои коммуникативные модели, переняв так называемый „оппозиционный“ стиль общения с избирателем — прямой, открытый, не бюрократический», — уверены в «Единой России».

ЕР смогла хорошо себя показать по нескольким причинам, говорят политологи. Прежде всего она закрепила за собой статус гаранта стабильности в сложных ситуациях, говорит президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. «Ни одна другая партия во время пандемии не смогла оказать россиянам помощь (кто-то пытался, но все это было не системно, периодически). И выход из пандемии, когда людям была нужна поддержка и понимание их нужд, „Единая Россия“ отлично отработала», — считает собеседник агентства.

Также избиратели голосовали за «Единую Россию», так как считают ее партией главы государства Владимира Путина, поясняет эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Избиратель продолжает за нее голосовать, потому что это партия президента. И он остается лидером партии. Это очень хороший сигнал для всех политиков — тех, кто уже в партии, и тех, кто в нее придет», — говорит он.

Не повлияло на итоги выборов и «Умное голосование» — технология от оппозиции, которая заключается в том, что на одном участке все оппозиционные кандидаты консолидируют усилия, чтобы не допустить выигрыша претендента от «Единой России». «Избиратели предпочли отдать свои голоса за тех кандидатов, которые пришли им на помощь в нужный момент», — констатируют в партии.

Таким образом «Единая Россия» задала высокую планку требований к готовящимся выборам в Госдуму, продолжает Чеснаков. «Очень хорошо, что „Единая Россия“ начинает подготовку к кампании на такой высокой ноте, но и требования к ней будут довольно высокие. Это новый политический язык — и кому, как не „Единой России“, его формировать, — требования к обновлению политической элиты, которая будет следующие пять лет обеспечивать стабильность в стране. Люди очень хотят перемен, но не готовы терять то, что есть», — заключил политолог.

Единый день голосования проходил 13 сентября по всей стране — 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирают губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум.