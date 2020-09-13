Названа фамилия будущего мэра Ивделя

Нынешний градоначальник Петр Соколюк уходит в свердловское заксобрание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наиболее вероятным преемником Петра Соколюка на посту мэра Ивдельского городского округа является депутат местной думы, бывший глава пожарной охраны Владимир Михель. Об этом URA.RU сообщил другой депутат Николай Заморин.

«Говорят, он всем его уже представил как мэра, который будет вместо него», — рассказал Николай Заморин. Как писало URA.RU, Петр Соколюк победил на довыборах депутата свердловского заксобрания по Краснотурьинскому избирательному округу №16. В областной избирательной комиссии уточнили, что в пятидневный срок с момента избрания — до вечера 18 сентября — Соколюк должен представить в избирком документы о прекращении полномочий главы Ивделя. После этого будет принято решение о вручении ему депутатского мандата. По словам Николая Заморина, который конкурировал с мэром Ивделя в ходе избирательной кампании, местная дума соберется, чтобы прекратить полномочия мэра, вероятнее всего, в четверг, 17 сентября.

Выборы прошли в Единый день голосования 13 сентября. Кроме Соколюка и Заморина на кресло в областном парламенте претендовали эсер Андрей Бычков и представитель ЛДПР Антон Гусев. Явка избирателей составила 19,23%. За Соколюка отдали голоса более половины избирателей.