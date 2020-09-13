13 сентября 2020
12 сентября 2020

Ушедший в отставку курганский чиновник вернулся в правительство

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Совместное заседание комитетов областной Думы по социальной политике. г. Курган, кондратов александр
Александр Кондратов снова работает в департаменте экономического развития Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший первый замдиректора департамента экономического развития Курганской области Александр Кондратов, ушедший в отставку в 2019 году, вернулся на госслужбу. Он получил новую должность в этом же департаменте, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона.

«Кондратов после отставки уезжал из Кургана. Сейчас вернулся. Работает в департаменте экономического развития, возглавляет управление развития рыночной инфраструктуры», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник предположил, что экс-чиновника могли пригласить на работу в условиях кадрового дефицита. «О нем всегда неплохо отзывались. Называли одним из кандидатов на пост главы департамента, но он уволился», — пояснил он.

Дозвониться до Кондратова URA.RU не удалось. На сайте департамента экономического развития он действительно числится начальником управления развития рыночной инфраструктуры. В региональном департаменте информационной и внутренней политики пообещали предоставить комментарии в ответ на официальный запрос (запрос направлен).

Кондратов работал в департаменте экономики с 2003 года. В 2010 году он устроился в Сбербанк, однако в 2014 году вернулся в департамент экономики на должность первого замдиректора, где проработал до 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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