Нетиевский в суде лишился прав на бренд «Уральские пельмени»

Творческое объединение «Уральские Пельмени» выиграло суд по делу о правах на буквенный товарный знак коллектива. Решение по апелляции со стороны компании ООО «Фест Хэнд Медиа» (учредитель — экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский) было озвучено 14 сентября в девятом арбитражном апелляционном суде.
«Информация о принятом судебном акте — оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела. Команда уже выигрывала процесс по этому делу в свердловском арбитраже. В результате Сергей Нетиевский подал апелляцию. 14 сентября он окончательно лишился прав на использование товарного знака «Уральские Пельмени». Также компания Сергея Нетиевского «Фест Хенд Медиа» должна будет выплатить 300 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака.
Получить оперативный комментарий от Нетиевского на момент публикации не удалось. Он пообещал дать ответ по ситуации позднее.
Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Сам экс-директор считает, что очередной судебный иск от нынешнего главы коллектива Олега Орлова — попытка смешать его с грязью.
Подписывайтесь на URA.RU в