Тюменцы придумали лайфхак, как не оплачивать парковку

Платные парковки среди тюменцев спросом не пользуются Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чтобы не оплачивать платные стоянки тюменские автолюбители стали парковаться вплотную рядом с ними. Об этом URA.RU рассказал один из представителей тюменского клуба автомобилистов. Он пояснил, что припаркованные таким образом автомобили мешают проезду других машин и загораживают въезды на стоянку.

«Эту схему тюменские автохамы опробовали еще на местах для инвалидов. Вставать туда без специального значка слишком дорого: машину гарантированно эвакуируют. А вот припарковаться рядом, можно без проблем. Правда, встают так, что фактически перекрывают своей машиной въезд на парковочное место. То же самое теперь делают на новых платных парковках в центре города. Там, где нет шлагбаумов», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В областной ГИБДД агентству пояснили, что в таких случаях автомобиль тоже могут эвакуировать. «Если машина будет мешать проезду автомобилей, либо будет мешать выезду с парковки, то это может стать поводом для эвакуации транспортного средства», — пояснили там URA.RU. Получить оперативный комментарий в Тюменьгортрансе, на балансе которого находятся все муниципальные платные стоянки города не удалось: туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что что из-за платной парковки, которой никто не пользуется, тюменский бюджет теряет миллионы рублей.