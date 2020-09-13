В ЯНАО продлили карантин по коронавирусу

Из-за новых случаев коронавируса карантин продлен до 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе продлен режим повышенной готовности, все действующие ограничения сохраняются. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«На Ямале режим повышенной готовности продлевается до 1 октября. Все ныне действующие ограничения сохраняются», —говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в регионе обязателен масочный режим в магазинах и местах оказания услуг. Также жители должны соблюдать социальную дистанцию. При выходе на работу после поездки в другие регионы сотрудники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Если они этого не сделают, следует пройти двухнедельную изоляцию. Для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания в ЯНАО продлевается режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах ЯНАО, ранее справившихся с коронавирусом, вновь стали фиксироваться случаи заболевания. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у одного из жителей Ханымея Пуровского района. Всего за минувшие сутки отмечено 59 новых случаев заболевания, выздоровело при этом всего восемь человек.