13 сентября 2020

В ЯНАО продлили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территория БСМП. Курган, скорая медицинская помощь, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус
Из-за новых случаев коронавируса карантин продлен до 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе продлен режим повышенной готовности, все действующие ограничения сохраняются. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«На Ямале режим повышенной готовности продлевается до 1 октября. Все ныне действующие ограничения сохраняются», —говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в регионе обязателен масочный режим в магазинах и местах оказания услуг. Также жители должны соблюдать социальную дистанцию. При выходе на работу после поездки в другие регионы сотрудники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Если они этого не сделают, следует пройти двухнедельную изоляцию. Для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания в ЯНАО продлевается режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах ЯНАО, ранее справившихся с коронавирусом, вновь стали фиксироваться случаи заболевания. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у одного из жителей Ханымея Пуровского района. Всего за минувшие сутки отмечено 59 новых случаев заболевания, выздоровело при этом всего восемь человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...