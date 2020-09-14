Мясников предположил, из-за чего Навальный мог впасть в кому

Вызвать кому могли обыкновенные таблетки или немытые фрукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Вызвать симптомы, как у блогера Алексея Навального, могли обыкновенные таблетки или немытые фрукты. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вот поступает в больницу человек с симптомами, как у него, вот этой блокировки холинэстеразы. В мире таких случаев по несколько миллионов в году. Почему? Потому что эти блокаторы холинэстеразы — это, я уже не говорю, что есть в таблетках для дефицита внимания, улучшения памяти, но вот все это органофасфаты, все удобрения […] одной Америке в год умирают от таких ком 18 тысяч человек в год», — сказал врач в интервью «Московскому комсомольцу».

Мясников подчеркнул, что вызвать симптомы сильного отравления способны даже немытые фрукты. У таких пациентов, по его словам, возможны боли в животе, суженные зрачки, нитиевидный пульс, недержание мочи, обильное потоотделение и другие симптомы. «Я бы точно не думал боевое отравляющее вещество», — подвел итог Мясников.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». В Кремле заявили, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации с Навальным. Тем временем в «Шарите» сообщили, что блогера уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и он начал вставать с кровати, передает телеканал 360.