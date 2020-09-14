14 сентября 2020

Диетолог назвала продукты, которые помогут похудеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, капуста, продукты, овощи-фрукты, рынок, еда, масочный режим
Диетолог Наталья Пугачева рекомендует есть около 300 граммов овощей в сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

Листья салатов — идеальный продукт для тех, кто хочет сбросить вес. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

«Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства», — цитирует Пугачеву «Комсомольская правда». Она рекомендует употреблять в пищу такие салаты, как айсберг, россо, латук, романо, рукколу, корн, шпинат и сельдерей.

Также в рейтинге самых полезных овощей для худеющих оказались любые виды капусты, огурцы, свекла и термодженики (имбирь, перец чили, хрен, горчица, лук и чеснок). По словам диетолога, в день рекомендуется съедать около 300 граммов овощей разного цвета и структуры. Пугачева напоминает, что для снижения веса необходимо сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и хорошее настроение.

Ранее врач-диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач, профессор Маргарита Королева заявила, что в России у людей не хватает денег на правильное питание. Среди продуктов, которые россияне чаще всего употребляют она назвала консервы, картофель и макароны. Также доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, что есть перед сном можно, пишет «Царьград». По его словам, можно подобрать продукты так, чтобы в итоге сбросить лишние килограммы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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