Диетолог назвала продукты, которые помогут похудеть

Листья салатов — идеальный продукт для тех, кто хочет сбросить вес. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.
«Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия — натурального мочегонного средства», — цитирует Пугачеву «Комсомольская правда». Она рекомендует употреблять в пищу такие салаты, как айсберг, россо, латук, романо, рукколу, корн, шпинат и сельдерей.
Также в рейтинге самых полезных овощей для худеющих оказались любые виды капусты, огурцы, свекла и термодженики (имбирь, перец чили, хрен, горчица, лук и чеснок). По словам диетолога, в день рекомендуется съедать около 300 граммов овощей разного цвета и структуры. Пугачева напоминает, что для снижения веса необходимо сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон и хорошее настроение.
Ранее врач-диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач, профессор Маргарита Королева заявила, что в России у людей не хватает денег на правильное питание. Среди продуктов, которые россияне чаще всего употребляют она назвала консервы, картофель и макароны. Также доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, что есть перед сном можно, пишет «
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