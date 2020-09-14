Еще одна страна открыла границу с Россией

Южная Осетия возобновила пересечение границы республики с Российской Федерацией. Ранее запрет на пересечение границы действовал с 1 апреля из-за пандемии коронавируса.
«14 сентября 2020 года в 23 часа 59 минут возобновляется пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска „Рук“ в обычном режиме», — говорится в сообщении на сайте правительства Южной Осетии. Открыть границы с Россией президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предлагал еще в конце лета.
Россия начала постепенно открывать границы с другими странами с 1 августа. Сейчас разрешено сообщение с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей и Грецией.
С 8 сентября российские авиаперевозчики могут организовывать регулярные рейсы в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, напоминает «Национальная служба новостей». Переговоры о возобновлении полетов с другими странами продолжаются. Вместе с тем в разговоре с URA.RU эксперты в сфере туризма заявили, что ситуация с блогером Алексеем Навальным и подобные политические скандалы не смогут повлиять на сроки открытия границ и возобновления полетов с другими странами.
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