В Свердловской области выбрали ответственного за выборы в ЗС

Доверенное лицо губернатора приступило к формированию списков будущих депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Контролировать формирование следующего созыва свердловского заксобрания будет заместитель губернатора Азат Салихов. Как сообщают инсайдеры URA.RU, близкие окружению губернатора, влияние чиновника как доверенного лица главы региона выросло.

В частности, рассказывает источник, Азат Салихов уполномочен проводить переговоры с крупными ФПГ относительно их участия в региональных выборах 2021 года. «Он инициировал встречу [с руководством крупного холдинга]. Прозвучал вопрос: а есть ли полномочия, чтобы вести такие переговоры? На следующий день прозвучал звонок из резиденции [губернатора], и вопросы снялись», — рассказал инсайдер. Он вспомнил, что накануне выборов 2016 года переговорщиком с бизнес-элитами от имени губернатора Евгения Куйвашева также выступал Салихов.

Источник в свердловском парламенте ранее сообщал URA.RU, что некоторые из действующих депутатов встречались с заместителем губернатора по поводу предстоящего переизбрания. Со встреч они выходили обнадеженными.

Собеседники агентства выдвигают две версии происходящего. Первая гласит, что губернатор Евгений Куйвашев разделил предвыборный функционал между своими заместителями: Азат Салихов курирует формирование ЗС, ведет переговоры с партиями, находит спонсоров для кандидатов от власти. Сергею Бидонько же поручено контролировать все муниципальные выборы.

Согласно второй версии, Салихов готовится занять руководящий пост в заксобрании и формирует команду под себя. При этом инсайдеры вспоминают, что Москва, как правило, не согласовывает на пост спикера человека, не имевшего опыта депутатской работы. Таким образом, Салихову достанется пост вице-спикера «с расширенными полномочиями». Основное руководство останется за нынешним председателем парламента Людмилой Бабушкиной, а через 5 лет она уступит кресло Салихову, предполагают инсайдеры.

Ранее URA.RU писало о возможных парламентских амбициях замгубернатора. Азат Салихов в разговоре с корреспондентом уклонился от ответа на этот вопрос.