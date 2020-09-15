Нарышкин: весь «Новичок» в России уничтожен

По словам Сергея Нарышкина, в России нет «Новичка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все запасы «Новичка» на территории РФ уничтожены. Речь идет и о производстве, и о старых запасах боевых веществ. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Они (запасы „Новичка“ — прим. ред.) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия. И это было зафиксировано в установленном порядке», — цитирует РИА «Новости» Нарышкина.

Ранее клинические исследования немецких специалистов показали, что в анализах блогера Алексея Навального были найдены следы яда из группы «Новичок». Однако Нарышкин заявил, что в организме блогера Алексея Навального на момент вылета из России в Германию не содержалось никаких отравляющих веществ. «Врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не нашли ядов в организме Навального», — отметил глава СВР. При этом он подчеркнул, что у России есть много вопросов к ФРГ по делу Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя. Власти Германии утверждают, что в деле блогера фигурирует умышленное отравление. Однако многие специалисты отмечали, что слухи из Германии о применении «Новичка» к Навальному — фантастика, поскольку если бы это было правдой, блогер бы умер в первый же день.