Омский врач исключил возможность отравления Навального «Новичком»

Если бы Алексей Навальный заболел из-за «Новичка», то умер бы в первый же день, считает омский токсиколог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Врачи из Омска не проводили блогеру Алексею Навальному единственную процедуру, которая могла бы спасти его жизнь в случае отравления «Новичком». Это значит, что блогеру не могло стать плохо из-за этого вещества, объяснил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась. Он погиб бы у нас в первые часы. Фосфорорганическое соединение — это очень тяжелое отравление», — цитирует Сабаева РИА «Новости».

Токсиколог уверен, что слухи из Германии о применении «Новичка» к Навальному — фантастика, которая ничем не подтверждена. Если бы блогер попал под влияние такого вещества, то без соответствующего лечения умер бы в первый же день в период от 18 до 22 часов, считает Сабаев.

Врачи из немецкой клиники «Шарите» заявили об обнаружении «Новичка» в организме Навального. Еврокомиссия призвала к ответу виновных в этом инциденте, пишет «Национальная служба новостей». Вскоре после этого стало известно, что блогер вышел из комы и начал реагировать на окружающих.