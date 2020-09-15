Коронавирус становится сезонной инфекцией

Анна Попова уверена, что рост заболеваемости COVID обретает сезонный характер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус становится сезонным заболеванием. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас сезонность обретает COVID, мне кажется, это пока прогноз достаточно объективный», — сказала Попова во время заседания президиума Российской академии наук (РАН). По ее словам, в Южном полушарии высокая заболеваемость отмечалась зимой, а в Северном — в холодный период весны и осенью.

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 529 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост увеличивается несколько дней подряд. Ранее Попова сообщала, что Россия занимает 106 место в мире по уровню летальности в ситуации с коронавирусом и 40 место по уровню заболеваемости COVID-19, пишет RT. Уровень общего иммунитета к коронавирусной инфекции в некоторых российских регионах достиг 50%, сообщили в Роспотребнадзоре. Максимальный уровень иммунитета наблюдается у людей, работающих в сфере образования и здравоохранения, передает телеканал 360.