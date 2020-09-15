Заболеваемость коронавирусом в России продолжает бить рекорды

В России за сутки выздоровели 5 605 пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 529 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее их было 5 509 человек, а 13 сентября —5 449.

«За последние сутки в России выявлено 5 529 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении. В оперштабе сообщили о 150 летальных исходах. За день из больниц выписали 5 605 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 073 849 случаев заражения, 18 785 умерли, 884 305 выздоровели.

Лидером по количеству новых заболевших остается Москва (+730), На втором месте Санкт-Петербург (+206). Третья строчка досталась Ростовской области (+165).

В регионах УрФО на первом месте по числу зараженных Свердловская область. Там за сутки коронавирус поставили 124 пациентам. Далее идет ХМАО (+83). В Челябинской область выявили 71 инфицированного, в Пермском крае — 61. В ЯНАО обнаружили 61 нового зараженного, в Тюменской области — 51, В Курганской области самая низкая заболеваемость (+ 25).

Ученые из США объявили о том, что создали самый эффективный препарат от коронавирусной инфекции. В его состав входит самая маленькая биологическая молекула, которая полностью нейтрализует вирус. Отмечается, что препарат уже доказал свою эффективность в тестах на мышах и хомячках, пишет « Царьград ». Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» нашли молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2.