Бизнесмены из 90-х пожаловались на мэра Екатеринбурга губернатору

Война мэрии и владельцев киосков длится уже больше года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков написали письмо свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с жалобой на мэра Александра Высокинского. Градоначальника обвиняют в попытке уничтожения целой отрасли торговли, а также возбуждении вражды и ненависти (ст. 282 УК РФ). Документ есть в распоряжении URA.RU.

Ларечники рассказывают о том, что их выручка в период пандемии коронавируса упала на 90%. «После выступления президента РФ В.В. Путина от 15 апреля 2020 года, в котором он заявил о необходимости государственной поддержки предприятий непродовольственной торговли, главе города Екатеринбурга А.В. Высокинскому нами были направлены предложения для сохранения МСП… Однако на это мы получили очередную отписку, из которой следует, что администрация города Екатеринбурга не собирается выполнять указания президента», — сказано в тексте письма. Предприниматели также припомнили Высокинскому публично высказанные намерения снести киоски на улицах Екатеринбурга, когда мэр назвал их «криминализованным бизнесом», не приносящим дохода в бюджет.

«Просим вас вмешаться в ситуацию и защитить предпринимателей от противозаконных притязаний мэра Екатеринбурга», — обратились к губернатору представители уличного бизнеса, намекнув, что эскалация ситуации чревата социальным взрывом.

Как сообщало URA.RU, вице-мэр Екатеринбурга по вопросам торговли Владимир Боликов в августе провел встречу с владельцами киосков, на которой пообещал уладить все спорные вопросы. Правда, по данным самих киоскеров, после этого он распорядился составить «расстрельные списки» активистов общественного протеста — якобы, с ними договоры аренды торгового места могут не заключить.