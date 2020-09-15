В Кремле оценили итоги новых партий на выборах-2020

Дмитрий Песков считает, что новые партии находят то, чего нет у существующих Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Успех новых партий на прошедших выборах — нормальный политический процесс. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Появление новых партий — востребованный процесс. Новые поколения партий зачастую находят то, чего нет у существующих. Это нормальный процесс политического развития», — пояснил представитель главы государства.

Выборы проходили 13 сентября по всей стране, 11 и 12 числа состоялось досрочное голосование. В 18 регионах выбирают губернаторов, еще в 11 субъектах РФ — местные парламенты, а в 22 городах — депутатов гордум.

На прошедшей кампании хорошо показали себя новые малые партии — места в региональных парламентах, преодолев пятипроцентный барьер, получили партия «Новые люди» (Новосибирская, Рязанская, Калужская, Костромская области), партия Захара Прилепина «За правду» (Рязанская область), экологическая партия «Зеленая альтернатива» (республика Коми и Челябинская область).