Раскрыты дальнейшие планы Навального

Блогер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии.
«Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь и сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет», — передает слова собеседника американская газета The New York Times. Также сотрудник службы безопасности добавил, что Навальный полностью осведомлен о своем состоянии. Блогер знает, что произошло и где он находится.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». В Кремле заявили, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации с Навальным, пишет «
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