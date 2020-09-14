14 сентября 2020

Раскрыты дальнейшие планы Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Навальный хочет вернуться в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии.

«Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь и сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет», — передает слова собеседника американская газета The New York Times. Также сотрудник службы безопасности добавил, что Навальный полностью осведомлен о своем состоянии. Блогер знает, что произошло и где он находится.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». В Кремле заявили, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации с Навальным, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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