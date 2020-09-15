Суд продлил арест Сафронова

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов останется под стражей до декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Мосгорсуд продлил арест журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он останется в СИЗО до 7 декабря.

«Постановление суда первой инстанции о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — цитирует ТАСС судью. Жалобу адвокатов Сафронова не удовлетворили.

Советник главы Роскосмоса обвиняется в госизмене, его задержали 7 июля. Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные чешским спецслужбам. Журналист не признает вину и отказался пойти на сделку со следствием, напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, Сафронов направил ходатайство в ФСБ, в котором попросил объяснить ему суть обвинений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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