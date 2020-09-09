Сафронов обратился к ФСБ

Иван Сафронов обратился в ФСБ с ходатайством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов направил из СИЗО в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений в госизмене. Документ датирован 9 сентября, в качестве автора указан «узник „Лефортово“ Сафронов И. И.».

По его словам, единственное, что он смог усвоить из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, это то, что он «когда-то, кому-то, при невыясненных обстоятельствах» якобы сообщил «некую государственную тайну», о которой сам не имеет ни малейшего представления. В своем обращении журналист уверяет следователя СУ ФСБ подполковника Александра Чабана, что он никогда не имел доступа к гостайне, а всю информацию получал из открытых источников.

«При этом Иван Сафронов обещает дать разъяснения и ссылку на „конкретные открытые источники“ информации, если его наконец ознакомят с данными, из-из которых ему предъявили обвинение в государственной измене», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на ходатайство. В завершении его автор просит допросить его с предварительным предъявлением для ознакомления сведений, которые, как считает следствие, были им собраны и переданы чешской разведке.

Советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов находится под арестом в связи с подозрением в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. Сам он вину не признает и исключает сделку со следствием. Адвокат и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Эту версию в ФСБ отрицают. Вместе с тем адвокат Сафронова ранее заявил, что российская разведка следила за ним минимум с осени 2019 года.