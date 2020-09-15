Россия отправит свою миссию на Венеру

По мнению Дмитрия Рогозина, Венера — русская планета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Роскосмос» рассматривает возобновление миссии по исследованию Венеры после того, как ученые обнаружили в ее атмосфере биомаркеры, свидетельствующие о возможном существовании жизни на планете. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это все-таки русская планета», — цитирует Рогозина РИА «Новости». По его словам, миссия рассматривается в отдельности от совместной российско-американской программы исследования планеты «Венера-Д».

Чиновник добавил, что проекты исследования Венеры включены в программу космической деятельности России на 2021—2030 годы. Программа будет утверждена до конца года.

Совместный российско-американский проект по исследованию планеты «Венера-Д» запланирован на 2027—2029 годы. Однако на данный момент миссия не получила финансирования с российской стороны. Проект оценивается в 34 миллиарда рублей, 17 из которых должна предоставить Москва.