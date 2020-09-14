14 сентября 2020

На Свердловскую область надвигается буря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в Екатеринбурге, улица карла либкнехта, екатеринбург , ураган, циклон, последствия урагана, устранение последствий, дерево, остановка тюз
Синоптики прогнозируют падения деревьев из-за сильного втера Фото: Анна Майорова © URA.RU

16 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в оповещении граждан через СМС.

«По данным синоптиков 16.09. в Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

Новость по теме
В Екатеринбурге ураган уронил столб на человека. Ветер валит деревья и заборы. ФОТО. ВИДЕО

Редакция URA.RU связалась с Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики уточнили, что циклон сформировался в области уже сегодня, 15 сентября. «Ночью ожидается северный ветер 4-9 м/с, а в дневное время ветер усилится до 18 м/с. Он опасен для старых деревьев, которые могут падать уже при ветре, дующем со скоростью 15 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре.

Предыдущая буря произошла в Свердловской области 2 сентября. При ветре 15-20 м/с попадало большое количество деревьев, побило машины, опрокинуло остановочный комплекс. Во дворе здания министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера, 34б упал столб с проводами прямо на спину, проходившей мимо 60-летнейженщины. Пострадавшую увезли в больницу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...