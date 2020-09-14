На Свердловскую область надвигается буря

Синоптики прогнозируют падения деревьев из-за сильного втера Фото: Анна Майорова © URA.RU

16 сентября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в оповещении граждан через СМС.

«По данным синоптиков 16.09. в Свердловской области ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

Редакция URA.RU связалась с Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики уточнили, что циклон сформировался в области уже сегодня, 15 сентября. «Ночью ожидается северный ветер 4-9 м/с, а в дневное время ветер усилится до 18 м/с. Он опасен для старых деревьев, которые могут падать уже при ветре, дующем со скоростью 15 метров в секунду», — уточнили в гидрометцентре.

Предыдущая буря произошла в Свердловской области 2 сентября. При ветре 15-20 м/с попадало большое количество деревьев, побило машины, опрокинуло остановочный комплекс. Во дворе здания министерства здравоохранения Свердловской области на улице Вайнера, 34б упал столб с проводами прямо на спину, проходившей мимо 60-летнейженщины. Пострадавшую увезли в больницу.